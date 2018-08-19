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جيم كيري يدين قتل أطفال صعدة على طريقته!

أخبار العالم العربي

جيم كيري يدين قتل أطفال صعدة على طريقته!
AFP STRINGER
صعده -أرشيف
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دان الممثل الأمريكي الشهير جيم كيري، بأسلوبه، الغارات التي طالت محافظة صعدة اليمنية الأسبوع الماضي والتي أسفرت حسب مصادر طبية عن مقتل زهاء 40 مدنيا معظمهم من الأطفال.

وكتب كيري في تغريدة على موقع "تويتر" منتقدا بلاده ومتهما إياها بالضلوع في الكارثة: "40 طفلا بريئا قتلوا في حافلة باليمن.. حليفنا.. صاروخنا.. جريمتنا".

AFP
جيم كيري

والخميس الماضي، أعلنت مصادر طبية في محافظة صعدة أن غارة للتحالف العربي في اليمن استهدفت حافلة كانت تقل أطفالا في مدينة ضحيان بمحافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل زهاء 40 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، معظمهم أطفال.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وقوع الغارة ومقتل عشرات المدنيين جراءها.

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وأصدر التحالف العربي بيانا تعليقا على الغارة والاتهامات الموجهة إلى طيرانه بتنفيذها، شدد فيه على أن القصف استهدف منصات صاروخية للحوثيين وكان عملا مشروعا وفقا للقوانين الدولية.

وكانت الأمم المتحدة أدرجت التحالف العربي، مع الحوثيين والقوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا واللجان الشعبية وتنظيم "القاعدة"، على اللائحة السوداء للدول والتنظيمات التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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