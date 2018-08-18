إقالة متحدث حكومي بسبب تهجمه على سكان الموصل

أقالت وزارة التربية العراقية، الناطق الرسمي باسمها سرمد سلام من مهامه، عازية قرار الإعفاء "لمقتضيات المصلحة العامة"، فيما عزت مصادر السبب إلى تهجم سلام على سكان الموصل والفلوجة.

وجاء في بيان الوزارة المقتضب أن "الوزير محمد إقبال الصيدلي وجه بإعفاء الناطق الرسمي باسم الوزارة سرمد سلام من مهامه".

ويعتقد مراقبون أن قرار الإقالة صدر عقب عرض برنامج "حواري فكاهي" مقاطع قديمة يظهر فيها سرمد خلال فترة سقوط مدينة الفلوجة بيد تنظيم "داعش"، وهو يطالب القوات الأمنية العراقية بقتل ما تبقى من المدنيين في الفلوجة، زاعما أن من تبقى فقط "أعوان" التنظيم.

وفي أول تعليق لسرمد سلام على ما نشر، أكد أن تلك المقاطع تعود لفترة سيطرة "داعش" على عدة مدن عراقية، ولم يكن حينها ناطقا باسم وزارة التربية، متهما القائمين على البرنامج بـ"التلاعب في الألفاظ بكل حرفية واستخدام تقنيات برمجية عالية".

وقدم سلام اعتذاره لسكان الموصل والفلوجة، مؤكدا أن "انتقاداته موجهة لمن ساعد المسلحين من داعش، وليس للمدنيين".

المصدر: RT + وكالات