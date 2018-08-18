 
مباشر

بغداد: تفكيك خلية إرهابية في الموصل

أخبار العالم العربي

بغداد: تفكيك خلية إرهابية في الموصل
Reuters Thaier Al-Sudani
القوات العراقية في الموصل بعد تحريرها من داعش - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko0t

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، تفكيك خلية إرهابية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل شمالي العراق، مبينة أن عناصر الخلية كانوا يهربون الإرهابيين.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية واستنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة وبعملية نوعية تمكنت من تفكيك خلية إرهابية في الجانب الأيسر من الموصل".

وذكر البيان أن "عناصر الخلية كانوا يقومون بنقل الإرهابيين والمواد إلى مضافات أعدت لغرض تنفيذ عمليات تستهدف المواطنين الأبرياء وقواتنا الأمنية في محافظة نينوى شمال البلاد".

وأشار البيان إلى "ضبط خلال العملية عدد من الهواتف النقالة والشرائح وبطاقات التعبئة وشاحنات طوارئ".

وأكد البيان أن المعتقلين مطلوبون للقضاء وفق أحكام المادة (4/1 من قانون الإرهاب).

المصدر: السومرية نيوز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لقاء خاص لـRT Online مع إيزيدية هربت من "داعشي" في العراق فقابلته في ألمانيا!