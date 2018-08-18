بغداد: تفكيك خلية إرهابية في الموصل

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، تفكيك خلية إرهابية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل شمالي العراق، مبينة أن عناصر الخلية كانوا يهربون الإرهابيين.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية واستنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة وبعملية نوعية تمكنت من تفكيك خلية إرهابية في الجانب الأيسر من الموصل".

وذكر البيان أن "عناصر الخلية كانوا يقومون بنقل الإرهابيين والمواد إلى مضافات أعدت لغرض تنفيذ عمليات تستهدف المواطنين الأبرياء وقواتنا الأمنية في محافظة نينوى شمال البلاد".

وأشار البيان إلى "ضبط خلال العملية عدد من الهواتف النقالة والشرائح وبطاقات التعبئة وشاحنات طوارئ".

وأكد البيان أن المعتقلين مطلوبون للقضاء وفق أحكام المادة (4/1 من قانون الإرهاب).

المصدر: السومرية نيوز