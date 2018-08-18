بالصور.. وفد عسكري-سياسي أمريكي يزور شمالي سوريا

قال مراسل RT في الشمال السوري محمد حسن، اليوم السبت، إن وفدا عسكريا-سياسيا أمريكيا برئاسة المستشار السياسي لوزارة الخارجية زار مناطق شمالي سوريا.

وأضاف أن السفير الأمريكي السابق في البحرين وليام روباك زار كوباني.

وأفاد مراسلنا بأن الوفد زار المشفى العسكري في كوباني وقدم مجموعة من الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية للمشفى العسكري، كما زار مقر المجلس التنفيذي لإقليم الفرات واجتمع أعضاء الوفد مع الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات السيد أنور مسلم.

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT