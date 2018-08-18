الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية في سبتمبر

ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور بيونغ يانغ الشهر المقبل بدعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لحضور الاحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيس كوريا الشمالية.

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة التي تصدر في سنغافورة، إنها الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس الصيني لبيونغ يانغ منذ توليه السلطة عام 2012، وأول زيارة لرئيس صيني منذ 13 عاما، حيث كانت آخر زيارة قام بها الرئيس الصيني السابق هو جين تاو عام 2005.

ولم تذكر الصحيفة في خبرها يوم السبت، المصدر الذي حصلت منه على هذه المعلومات ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتقام احتفالات كوريا الشمالية في التاسع من سبتمبر، حيث أفادت الصحيفة بأن زيارة شي قد تكون عرضة لأي تغيير في اللحظة الأخيرة.

والصين هي أهم شريك تجاري لكوريا الشمالية، وزار كيم بكين 3 مرات منذ بداية العام الحالي عقد خلالها محادثات مع شي بشأن تحسين التعاون بين البلدين والإصلاحات الاقتصادية.

من جهتها، كثفت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية للضغط على بيونغ يانغ للتخلي عن برنامجها النووي، وفي الأسبوع الماضي فرضت واشنطن عقوبات على شركات صينية تصدر الكحوليات والسجائر إلى كوريا الشمالية بما ينتهك هذه العقوبات.

المصدر: رويترز