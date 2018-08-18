ألف خروف سوري أضاح للعيد في قطر

كشف محمد عبد الهادي الهاجري رئيس العمليات في شركة "ودام" القطرية عن استيراد خراف سورية المنشأ لتضحية العيد، رغم ما يعصف بسوريا منذ أكثر من 7 سنوات.

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وقال الهاجري إن آخر دفعة من الخراف السورية وصلت يوم أمس ليتم تسليمها لمخازن "ودام" خلال الساعات القادمة من أجل عرضها في أسواق الأضاحي المدعمة، مضيفا أن شركة "ودام" الغذائية قامت ولأول مرة باستيراد خراف أرمنية بسعر 900 ريال للرأس، وستكون عملية بيعها مفتوحة للجميع مواطنين ومقيمين.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الشرق" القطرية فإنه من المنتظر أن توفر شركة "ودام" 12500 خروف منها 1000 خروف سوري المنشأ، على أن تتراوح أسعار الخراف ما بين 1200 ريال للوطني و1100 للسوري.

وستتواصل عملية بيع الأضاحي المدعمة للمواطنين حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بمعدل خروف لكل فرد بشرط إبراز بطاقته الشخصية وأن يتعدى عمر المشتري 18 عاما.

المصدر: الشرق القطرية