// 26.06.2018 по тикету 15478
واشنطن: 50 ألف سوري عادوا إلى الرقة
Reuters Aboud Hamam
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أعلن بريت ماكغورك الممثل الخاص للرئيس الأمريكي في التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، الذي تقوده الولايات المتحدة، عن عودة نحو 50 ألف سوري إلى مدينة الرقة.
وذكر ماكغورك أن جميع أحياء المدينة الـ 26 لديها إمكانية للحصول على مياه الشرب.
وأعلن التحالف الدولي تحرير الرقة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في أكتوبر 2017.
وانتقدت موسكو ومنظمات دولية وغير حكومية خاصة بالمساعدات الإنسانية عمليات التحالف في الرقة، إذ تسببت بتدمير المدينة بشكل كامل تقريبا.
المصدر: نوفوستي
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