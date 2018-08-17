 
مباشر

واشنطن: 50 ألف سوري عادوا إلى الرقة

أخبار العالم العربي

واشنطن: 50 ألف سوري عادوا إلى الرقة
Reuters Aboud Hamam
الرقة (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knwf

أعلن بريت ماكغورك الممثل الخاص للرئيس الأمريكي في التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، الذي تقوده الولايات المتحدة، عن عودة نحو 50 ألف سوري إلى مدينة الرقة.

إقرأ المزيد
الرقة، سوريا الخارجية الروسية تقيم الوضع في الرقة السورية بعد تحريرها من قبل التحالف الدولي

وذكر ماكغورك أن جميع أحياء المدينة الـ 26 لديها إمكانية للحصول على مياه الشرب.

وأعلن التحالف الدولي تحرير الرقة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في أكتوبر 2017.

وانتقدت موسكو ومنظمات دولية وغير حكومية خاصة بالمساعدات الإنسانية عمليات التحالف في الرقة، إذ تسببت بتدمير المدينة بشكل كامل تقريبا.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطير.. الصين تدرب قواتها لضرب مواقع لأمريكا وحلفائها..