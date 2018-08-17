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بوتفليقة يجري تعيينات في القيادة العسكرية الجزائرية

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بوتفليقة يجري تعيينات في القيادة العسكرية الجزائرية
AFP ALAIN JOCARD
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
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ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام قائدي الناحية العسكرية الأولى اللواء لحبيب شنتوف، والثانية "وهران" اللواء السعيد باي.

وأمر بوتفليقة بتعيين مدير الأكاديمية العسكرية بشرشال اللواء علي سيدان على رأس الناحية العسكرية الأولى، خلفا لشنتوف.

كما عين الرئيس الجزائري، قائد الناحية العسكرية السادسة اللواء مفتاح صواب، قائدا للناحية العسكرية الثانية.

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وأجرى بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجزائر والذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، عدة تغييرات، طالت الناحيتين العسكريتين الأولى والثانية.

المصدر: النهار الجزائرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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