 
مباشر

بوتفليقة يقيل مدير الأمن العام الجزائري

أخبار العالم العربي

بوتفليقة يقيل مدير الأمن العام الجزائري
Reuters
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfgy

أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مهام اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، وفق بيان صدر عن رئاسة الجزائرية اليوم.

وذكرت الرئاسة في البيان أن بوتفليقة وقع اليوم مرسومين ينهي الأول مهام عبد الغاني هامل مدير الأمن الوطني ويعين الثاني مصطفى لهبيري محله.

وكان هامل أدلى بتصريحات، خلال إطلاق المرحلة الثانية للحملة الوطنية للتبرع بالدم، حول ملف الكوكايين المضبوط في وهران قبل أيام، وقال إن التحقيقات الأولية شهدت تجاوزات، مضيفا أن "الذي يريد محاربة الفساد يجب أن يكون نظيفا".

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة لمباريات اليوم من مونديال روسيا 2018 مع الكابتن فراس الخطيب وتوقعات مورينو