واشنطن تدعم الأمن المائي المصري

أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، لدعم الحلول المتكاملة للمياه والموقعة في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.

وتهدف الاتفاقية إلى العمل المشترك على زيادة الإمداد بالمياه النقية والصرف الصحي، ما يؤدي إلى دعم الأمن المائي في مصر وتقديم الدعم الفني للجهات المعنية.

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وتشمل الاتفاقية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، وتسهم الوكالة الأمريكية للتنمية لتحقيق الهدف المنصوص في هذه الاتفاقية، وهو الإسهام بمبلغ مالي لا يتجاوز 50 مليونا و847 ألف دولار.

وكان وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، قد أعلن أن بلاده بدأت في تخفيض المنصرف من المياه خلف السد العالي لتلبية احتياجات الزراعة التي تستنزف 80% من الموارد المائية المصرية.

المصدر: وكالات