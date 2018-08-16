شبيه ولي العهد السعودي يشعل موقع "تويتر"

أشعلت صورة قيل أنها التقطت لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بداخل أحد المطاعم في المملكة روّاد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويظهر بالصورة من يعتقد للوهلة الأولى أنه ولي العهد السعودي، وهو يقف بعفوية في أحد المطاعم في منطقة "نيوم" السياحية.

يا سكان محافظة #ضباء الكرام!



هل صحيح ما يُشاع أن #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان ظهر بأحد المطاعم الواقعة بالمقيطع كما بالصورة المرفقة؟ pic.twitter.com/GD0hkGSxxI — #Neomian ْمُهَنَّد (@M_T_AlJuhani) ١٤ أغسطس ٢٠١٨

شبيه #ولي_العهد يبدد الشائعات:

"الصورة المتداولة تعود لي أثناء تواجدي في أحد المطاعم القريبة من منزلي" .



.#السعودية#محمد_بن_سلمان



- pic.twitter.com/iJvbfe5qwf — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ١٥ أغسطس ٢٠١٨

وتسببت الصورة في حالة من الجدل بين رواد "تويتر" حول هوية صاحب الصورة وما إذا كان هذا الشخص الظاهر فيها بالفعل هو ولي العهد السعودي، قبل أن ينهي الشاب السعودي مشاري الملقب بـ"شبيه الأمير محمد بن سلمان" اللغط حول الصورة، ويكتب على حسابه في "تويتر" إن الصورة "تخصّه، والتقطها له أحد الزبائن خلال تواجده في مطعم قريب من منزله".

twitter.com/meshariarts

ياجماعة الخير، سبق ووضحت في سناب أحد المشاهير بأن الصورة لي وليست لـ #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان

الله يحفظه، وأخذها أحد الزبائن بدون علمي ونشرها، وهي في أحد المطاعم القريبة من بيتي، وليست في #نيوم 🙂



وأنشأت حساب في تويتر للتوضيح أيضاً، برغم أني لا أستخدمه 🙂 pic.twitter.com/oywCXFqNr7 — مشاري (@meshariarts) ١٥ أغسطس ٢٠١٨

وأشار إلى أنه سبق وأن أوضح في حسابه على موقع "سناب شات" أن الصورة له وليست لولي العهد، مؤكدا أن الصورة التقطت دون علمه.

المصدر: "سبق"