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شبيه ولي العهد السعودي يشعل موقع "تويتر"

أخبار العالم العربي

شبيه ولي العهد السعودي يشعل موقع
Reuters
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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أشعلت صورة قيل أنها التقطت لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بداخل أحد المطاعم في المملكة روّاد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويظهر بالصورة من يعتقد للوهلة الأولى أنه ولي العهد السعودي، وهو يقف بعفوية في أحد المطاعم في منطقة "نيوم" السياحية.

وتسببت الصورة في حالة من الجدل بين رواد "تويتر" حول هوية صاحب الصورة وما إذا كان هذا الشخص الظاهر فيها بالفعل هو ولي العهد السعودي، قبل أن ينهي الشاب السعودي مشاري الملقب بـ"شبيه الأمير محمد بن سلمان" اللغط حول الصورة، ويكتب على حسابه في "تويتر" إن الصورة "تخصّه، والتقطها له أحد الزبائن خلال تواجده في مطعم قريب من منزله".

twitter.com/meshariarts
الشاب مشاري

وأشار إلى أنه سبق وأن أوضح في حسابه على موقع "سناب شات" أن الصورة له وليست لولي العهد، مؤكدا أن الصورة التقطت دون علمه.

المصدر: "سبق"

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