ليبيا.. حفتر يطلع على الأوضاع الأمنية في الهلال النفطي

عقد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الأربعاء، اجتماعا عسكريا في الرجمة (25 كم شرق مدينة بنغازي)، للاطلاع على أوضاع الهلال النفطي واستتباب الأمن في المنطقة.

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وقال مكتب الإعلام في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إن المشير خليفة حفتر مع آمر منطقة الخليج العسكرية وأمراء الوحدات العسكرية المنتشرة على طول المنطقة الممتدة من أجدابيا شرقا وحتى بن جواد غربا واطلع على أوضاع الهلال النفطي والأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأضاف مكتب الإعلام أن القائد العام للجيش الليبي اطلع أيضا على انتصارات القوات المسلحة في دحر جيوب الجماعات الإرهابية التي تهاجم بين الفينة والأخرى بعض الأهداف الحيوية بجنوب وغرب البلاد.

وأصدر حفتر تعليماته بضرورة الإبقاء على حالة التأهب القصوى ودحر كل من تسول له نفسه المساس بقوت الليبيين وأمنهم وسلامتهم.

المصدر: القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية