المبعوث الأممي إلى ليبيا يصل إلى مدينة بنغازي (صور)

وصل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الأربعاء، إلى مدينة بنغازي والتقى بعميد بلديتها المستشار عبد الرحمن العبار بمقر البلدية لبحث عدد من القضايا الخاصة بالمسار السياسي.

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وقال غسان سلامة في المؤتمر الصحفي إنه سيتم فتح مكتب البعثة الأممية في مدينة بنغازي في الأسابيع القادمة.

وأكد سلامة الحصول على مقر وأنه يتم تجهيزه حاليا.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا بأن المنظمة ستدعم مدينة بنغازي في ملف نزع الألغام فيها.

من جهته قال مسؤول الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي في تصريح لـRT إن اللقاء تناول مناقشة عدة مواضيع منها ملف نزع الألغام وعملية دعم إعادة إعمار بنغازي وفتح مكتب للبعثة الأممية في المدينة .

تجدر الإشارة إلى أن عميد بلدية بنغازي استقبل مساء الأربعاء المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، والنائب الخاص للشؤون السياسية لدى بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا سيتفاني ويليامز.

RT المبعوث الأممي في بنغازي

RT المبعوث الأممي في بنغازي

RT المبعوث الأممي في بنغازي

المصدر: RT