 
مباشر

الخارجية الأمريكية تعليقا على قمة إسطنبول حول سوريا: لا بديل لجنيف

أخبار العالم العربي

الخارجية الأمريكية تعليقا على قمة إسطنبول حول سوريا: لا بديل لجنيف
AFP Mandel Ngan
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knkl

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها لا ترى بديلا لمفاوضات جنيف حول التسوية السورية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، تعليقا على لقاء القمة حول سوريا المزمع عقده في إسطنبول إن "جنيف لا بديل عنها. وهذا سبب آخر لنؤكد من جديد تمسكنا بعملية جنيف".

إقرأ المزيد
لقاء وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والروسي سيرغي لافروف في موسكو، 28 أبريل 2018 لافروف إلى أنقرة للتحضير للقمة الرباعية حول سوريا المزمع عقدها في إسطنبول

وتابعت: "نعتبر عملية جنيف التي تجري برعاية الأمم المتحدة السبيل الوحيد لإيجاد حل سياسي طويل الأمد في سوريا".

وردا على سؤال حول مشاركة الولايات المتحدة في قمة إسطنبول، قالت ناورت إنها ليست على علم بذلك.

ومن المتوقع أن تعقد القمة حول سوريا في إسطنبول يوم 7 سبتمبر بمشاركة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا، وذلك بمبادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن المقرر أن تبحث القمة مساعدة اللاجئين السوريين.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا