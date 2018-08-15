الخارجية الأمريكية تعليقا على قمة إسطنبول حول سوريا: لا بديل لجنيف

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها لا ترى بديلا لمفاوضات جنيف حول التسوية السورية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، تعليقا على لقاء القمة حول سوريا المزمع عقده في إسطنبول إن "جنيف لا بديل عنها. وهذا سبب آخر لنؤكد من جديد تمسكنا بعملية جنيف".

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وتابعت: "نعتبر عملية جنيف التي تجري برعاية الأمم المتحدة السبيل الوحيد لإيجاد حل سياسي طويل الأمد في سوريا".

وردا على سؤال حول مشاركة الولايات المتحدة في قمة إسطنبول، قالت ناورت إنها ليست على علم بذلك.

ومن المتوقع أن تعقد القمة حول سوريا في إسطنبول يوم 7 سبتمبر بمشاركة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا، وذلك بمبادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن المقرر أن تبحث القمة مساعدة اللاجئين السوريين.

المصدر: وكالات