نمو الاقتصاد التونسي 2.6% على أساس سنوي في النصف الأول من العام

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الأربعاء، إن نمو الاقتصاد بلغ 2.6 بالمئة في النصف الأول من 2018 مقارنة مع 1.9 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتهدف تونس إلى تحقيق نمو بنسبة 3 بالمئة في عام 2018.

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وقال المعهد في بيان "سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلث الثاني من عام 2018 نموا بلغ 2.8 بالمئة مقارنة بنظيره من 2017 في حين سجل الناتج الإجمالي المحلي نموا بنسة 0.6 بالمئة مقارنة بالثلث الأول.

وأضاف "على هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 2.6 بالمئة في النصف الأول من هذه السنة مقارنة مع 1.9 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.

وأفاد المعهد بأن النمو تعزز بفضل القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بعدما ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني من 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017.

ويعزا هذا التحسن أيضا إلى نمو قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2.4 بالمئة وقطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 2.6 بالمئة والصناعات الكيميائية بنسبة 4.9 بالمئة.

المصدر: رويترز