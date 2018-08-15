إسرائيل تسمح بدخول البضائع والمواد الأساسية لقطاع غزة

سمحت إسرائيل، يوم الأربعاء، باستئناف دخول البضائع التجارية إلى قطاع غزة، في إشارة إلى تخفيف التوتر وتزامنا مع سعي مصر للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأفاد مراسل "RT" في غزة بأن 8 شاحنات محملة بالغاز الطبيعي دخلت اليوم الأربعاء، إلى معبر رفح البري من الجانب المصري.

ونقل مراسلنا عن رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع، رائد فتوح، أن إسرائيل ستدخل اليوم 700 شاحنة للقطاع، محملة بالوقود ومواد البناء والمواد الغذائية والبضائع للقطاعين التجاري والصناعي، وستعيد إدخال ما كان مسموحا به قبل إغلاق المعبر في أيلول الماضي.

وقالت وكالة "رويترز" إن شحنات من الفواكه والخضروات والوقود ومواد البناء دخلت القطاع الذي يقطنه مليونا شخص صباح اليوم الأربعاء.

وأعلنت إسرائيل أمس الثلاثاء أنها سترفع الحظر على دخول البضائع التجارية الذي كانت فرضته في التاسع من يوليو تموز ردا على إطلاق ناشطين فلسطينيين لبالونات حارقة عبر الحدود.

وتحاول مصر ومنظمة الأمم المتحدة التوسط بين حركة "حماس" وإسرائيل من أجل تهدئة الأوضاع المتوترة على حدود غزة ولتخفيف المعاناة الاقتصادية الشديدة في غزة.

إلى ذلك كشفت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو عقد قبل نحو أشهر قمة سرية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحثا فيها قضية التسوية السياسية في قطاع غزة.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن القمة، التي عقدت في مصر يوم 22 مايو الماضي، تركزت على مناقشة اتفاق يقضي بعودة السلطة الفلسطينية لتسلم زمام الأمور في القطاع، ووقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، والتخفيف من الحصار المفروض على غزة، والخطوات الواجب اتخاذها في سبيل تفعيل المشاريع الإنسانية هناك.

ويثير احتمال التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية التي تهيمن على قطاع غزة قلقا داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية من أن تستغل الحركة أي هدنة في بناء ترسانتها الصاروخية.

المصدر: RT + رويترز