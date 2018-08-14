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بالصور.. حادث سير مروع يودي بحياة 7 سعوديين في عمان

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بالصور.. حادث سير مروع يودي بحياة 7 سعوديين في عمان
twitter/ @RoyalOmanPolice
حادث سير مروع يودي بحياة 7 سعوديين في عمان
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أعلنت الشرطة العمانية عن مقتل 7 مواطنين سعوديين وإصابة 7 آخرين بحادث سير ضخم وقع اليوم الثلاثاء وسط السلطنة.

وقالت الشرطة العمانية في بيان مقتضب أصدرته اليوم إن الحادث نجم عن تصادم 4 مركبات في ولاية هيما بمحافظة الوسطى، في قلب الصحراء من سلطنة عمان بين الحدود السعودية وعمان وتتوسط المسافة تقريباً بين مسقط وصلالة حيث تبعد عن مسقط حوالي 540 كيلومترا، وعن محافظة ظفار حوالي 500 كيلومترا.

وأضافت الشرطة في بيانها أنه نتج عن الحادث " وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين جميعهم من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتم نقلهم إلى مستشفى هيما ونزوى المرجعي".

ونشرت على حساب الشرطة العمانية وصفحات ناشطين في موقع "تويتر" صور من موقع الحادث تظهر المركبات المتصادمة وقد تضررت بشكل كبير.

www.eremnews.com
www.eremnews.com
www.eremnews.com/
www.eremnews.com/

المصدر: الشرطة العمانية + وسائل إعلام سعودية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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