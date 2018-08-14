في سابقة هي الأولى من نوعها.. الإنتربول يعتقل مطلوبا للسلطة الفلسطينية

أعلنت السلطة الفلسطينية يوم الثلاثاء، أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية، الإنتربول، اعتقلت للمرة الأولى متهما مطلوبا لديها بتهم جنائية.

وكشف النائب العام الفلسطيني المستشار أحمد براك أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ألقت القبض على متهم بالاغتصاب في أحد المطارات الدولية، بناء على طلب من النيابة العامة الفلسطينية.

وأضاف براك في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الأنتربول في سابقة هي الأولى من نوعها القى القبض على المتهم لوجود قضية تحقيقية لديها.

وأوضح براك أنه جار العمل على إعداد مذكرة الاسترداد لتسليمه إلى النيابة العامة في فلسطين، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

ووافقت منظمة "الإنتربول" على عضوية فلسطين لديها بعد تصويت 74 دولة لصالح السلطة الفلسطينية في 7 سبتمبر 2017، وبعدها أعلنت السلطة الفلسطينية، بدء إجراءات ملاحقة دولية لعدد من المطلوبين للقضاء الفلسطيني في الخارج.

المصدر: وكالات