هذا ما حمله العبادي معه إلى تركيا

حمل رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، عدة ملفات سيناقشها مع المسؤولين الأتراك في أنقرة، من أبرز هذه الملفات، المياه والتبادل التجاري بين البلدين وكذلك ملف الطاقة الكهربائية.

وقال إحسان الشمري المستشار السياسي لرئيس الحكومة العراقية في منشور بصفحته على "فيسبوك" وتابعته RT"، إن "الزيارة تأتي في الجانب الأكبر منها لتلبية مطالب المتظاهرين ووضع استراتيجية المستوى المتوسط التي أقرتها الحكومة قيد التنفيذ، خاصة ملف الإطلاقات المائية والاتفاق مع أنقرة على زيادة الحصة المائية بما يتناسب مع الحاجة العراقية والتوقيع على اتفاقية بهذا الصدد".

وأضاف أن "العبادي سيبحث أيضا ملف الطاقة الكهربائية سواء على مستوى المحطات المتحركة أو الثابتة وتجهيز المنظمومة الوطنية لسد النقص الحاصل في التجهيز ، فضلا عن استقطاب الشركات التركية الاستثمارية لخلق فرص عمل متزايدة أمام الشباب العراقي".

وأشار الشمري إلى أن "ملف تدعيم المؤسسات الصحية العراقية بالخبرات التركية، سيكون مطروحاً أيضاً، بالإضافة إلى رفع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا، فضلاً عن ملف النفط".

وتابع أن "من بين الملفات أيضاً ملف المنحة المالية التركية لإعادة إعمار العراق، وتنسيق العمل الاستخباراتي ، خاصة بما يتعلق بضبط الحدود المشتركة وتعزيز الاستقرار الأمني على الشريط الحدودي بين البلدين ، فضلاً عن المساهمة التركية في رفع جاهزية القوات الأمنية العراقية".

المصدر: RT