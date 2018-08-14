نجاة محافظ تعز من محاولة اغتيال في عدن

أفاد مراسل "RT" ومصادر أمنية في عدن، بنجاة محافظ تعز، أمين محمود، من محاولة لاغتياله بتفجير عبوة ناسفة استهدف موكبه في مدينة عدن، اليوم الثلاثاء، وخلف عددا من القتلى والجرحى.

وأكد مصدر أمني لصحيفة "عدن الغد" المحلية أن الانفجار وقع في منطقة إنماء شمال غرب عدن، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من موكب محافظ تعز والسكان المحليين.

RT

بدوره، أوضح موقع "تعز أونلاين" الإخباري، أن الانفجار استهدف موكب محمود بواسطة عبوة ناسفة أثناء خروج محافظ تعز من منزل قائد المنطقة الرابعة، اللواء فضل حسن، في إنماء.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية نجاة محمود من محاولة اغتياله وعدم إصابته جراء العملية، موضحة أن الانفجار أعقب إطلاق نار كثيفا ناتجا عن مسلحين لم تعرف هويتهم بعد.

وتخضع محافظة تعز ومركزها عدن لسيطرة القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، وتمثل المدينة عاصمتها المؤقتة.

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية