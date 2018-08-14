البنتاغون يضغط على السعودية لإجراء تحقيق شفاف في غارة صعدة

أكد البنتاغون أن القيادة العسكرية الأمريكية ضغطت على السعودية من أجل إجراء تحقيق شفاف في الغارة الجوية التي استهدفت الخميس الماضي حافلة كانت تقل أطفالا في محافظة صعدة اليمنية.

وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريباريتش، للصحفيين أن جنرالا أمريكيا "بثلاث نجوم" مارس ضغوطا على السلطات السعودية خلال زيارته إلى المملكة مؤخرا، كي تكرّس الرياض جميع إمكاناتها لإجراء تحقيق شفاف وفوري في الحادث الذي أودى بأرواح عشرات الأطفال، حسب مصادر طبية، وتعلن عن نتائج التحقيق أمام الجميع.

إقرأ المزيد

وأوضحت المتحدثة أن هذا الجنرال، الذي لم تكشف عن اسمه، ناقش مع الزملاء السعوديين الآلية التي ينبغي اللجوء إليها في إجراء التحقيق، وشدد على أهمية تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين جراء العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وذكّرت أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس كان قد حث المملكة السعودية على التحقيق في حادثة صعدة بسرعة وعناية.

في الوقت نفسه، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن هذه القضية لم تُثر أثناء المكالمة الهاتفية الأخيرة بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي تناولت الملف اليمني على وجه الخصوص.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أكدت أن عدد ضحايا غارة طيران التحالف العربي بقيادة السعودية على سوق مدينة ضحيان اليمنية وصل إلى 50 قتيلا، فضلا عن 77 جريحا، معظمهم أطفال.

من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الغارة.

المصدر: سي إن إن