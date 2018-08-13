الحوثيون ينشرون فيديو لأطفال حافلة صعدة صور قبل استهدافهم!

نشرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) مقطع فيديو قيل إنه سُجّل من داخل حافلة استُهدفت من قبل التحالف العربي في محافظة صعدة، ما أودى بأرواح عشرات الأطفال.

وذكرت القناة أن الفيديو الذي يظهر مجموعة من الأطفال داخل حافلة وفي مدرسة صيفية سُجّل قبل لحظات من الاستهداف الذي وقع في مدينة ضحيان الخميس الماضي وأسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 77 آخرين معظمهم أطفال، حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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واستدعت هذه الحادثة الفظيعة إدانة من قبل المجتمع الدولي، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل فيها.

من جانبه، تعهد التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالتحقيق فورا في الحادثة، مشددا على أن غارته استهدفت مسلحين حوثيين مسؤولين عن إطلاق صواريخ على منطقة جازان جنوب المملكة، واتهم "أنصار الله" باستخدام الأطفال دروعا بشرية.

المصدر: وكالات