بالصور.. الجيش الروسي يعيد تأهيل نقطة مراقبة أممية في الجولان بعد تحريرها من "النصرة"

زار فريق قناة RT الناطقة بالإنجليزية المنطقة منزوعة السلاح في الجولان، ورصد الوضع في نقطة مراقبة مهجورة للقوات الأممية يعمل العسكريون الروس على ترميمها بعد تحريرها من المسلحين.

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وأفاد مراسلنا بأن قوات حفظ السلام الأممية انسحبت من المنطقة قبل استيلاء مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي عليها، وكان المتشددون يسيطرون عليها على مدى فترة طويلة، حتى تحريرها مؤخرا من قبل الجيش السوري.

وتظهر الصور عناصر للجيش الروسي في الموقع الذي ساعد العسكريون الروس في استعادته، وهم يعملون حاليا على ترميمه وإعادة تسليمه إلى القوات الأممية.

RT

RT

RT

RT

RT

وكان نائب قائد قوة الشرطة العسكرية الروسية في سوريا، العقيد فيكتور زايتسيف، قد أكد أن وحدات من هذه القوة ستنشئ 8 مواقع قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان، بهدف ضمان أمن المدنيين في محافظة القنيطرة السورية الحدودية مع إسرائيل.

المصدر: RT