بومبيو يشكر محمد بن سلمان على جهود السعودية في"بسط الاستقرار" بسوريا

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، شكر خلاله المملكة على جهودها لـ"بسط الاستقرار" في سوريا.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن الجانبين بحثا خلال المكالمة ملفات سوريا والعراق واليمن وأفغانستان.

وأوضحت الخارجية في بيان: "الوزير بومبيو أعرب عن شكره لولي العهد على دعم السعودية الحاجة الطارئة لبسط الاستقرار في شمال شرق سوريا وتعاونها مع الحكومة السعودية ومقترحها بشأن مساعدة العراق في حل قضية نقص المياه والكهرباء عبر إرسال سفن خاصة بتحلية المياه وتقديم وقود الديزل لمولدات الكهرباء".

وتابع البيان أن بومبيو وابن سلمان "بحثا تأييدهما لوقف إطلاق النار في أفغانستان بمناسبة عيد الأضحى القادم، وللسلام الأوسع في البلاد".

كما تناولت المكالمة الهاتفية بين الجانبين "عمل المبعوث الأممي الخاص، (مارتين غريفيث) على تسوية النزاع في اليمن، وعددا من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: موقع الخارجية الأمريكية