المغرب.. انفراج مرتقب في أزمة شركة الخطوط الملكية

أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن بوادر انفراج أزمة شركة الخطوط الملكية المغربية وجمعية ربابنة "لارام" بدأت تلوح في الأفق بعد موافقة الإدارة العامة للمؤسسة على رفع أجور الطيارين فورا.

وأضاف الموقع المغربي أنه من المنتظر أن يلتحق 140 طيارا مغربيا جديدا بالشركة خلال الأشهر المقبلة.

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ووفق معطيات نشرها موقع "هسبريس" نقلا عن مصادره ، فإن الطيارين الجدد يخضعون حاليا لتكوين مكثف بالأكاديمية الوطنية للطيران في مدينة تولوز الفرنسية، وسيلتحقون قريبا جدا بشركة "لارام" التي تمول هذا التكوين، لسد العجز الذي تعاني منه على هذا المستوى.

وقالت المصادر ذاتها التي نقل عنها الموقع المغربي معلوماته إن النقص المسجل على مستوى الطيارين في الخطوط المغربية يصل إلى 85 طيارا تقريبا، وهو ما سيتم تجاوزه قريبا.

وأضافت المصادر أن الخطوط الملكية المغربية وافقت على مطالب الطيارين برفع أجورهم بنسبة 20 في المائة، والشروع في تنفيذه وتعميمه.

وأفاد مسؤول من الشركة لـ"هسبريس" بأن الإدارة العامة أخبرت الطيارين، الأسبوع الماضي، بأن مطالبهم فيما يخص رفع الأجور قد تمت الموافقة عليها، وسيتم تنفيذها على ثلاث سنوات علما أن هذه الزيادة هي الأعلى من نوعها التي ستطبقها الشركة.

وتسببت مواصلة بعض الطيارين لحركتهم الاحتجاجية في تكبيد شركة "لارام" خسائر مالية ضخمة ،وصلت لغاية يوم الأحد إلى 410 ملايين درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16 في المائة مقارنة مع نهاية الأسبوع ما قبل الماضي.

وارتفع عدد العملاء الذين تضرروا بشكل مباشر من تكرار عمليات إلغاء الرحلات الجوية لشركة "لارام"، وفق المصادر ذاتها، إلى ما يزيد عن 36 ألف زبون مغربي وأجنبي، 53 في المائة منهم اضطروا إلى إلغاء حجوزاتهم لدى الناقل الجوي.

المصدر: موقع "هسبريس"