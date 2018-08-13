 
مباشر

قرقاش يحذر من خطر يهدد العالم وأن الإمارات "لن تتفاوض"مع الإرهاب

أخبار العالم العربي

قرقاش يحذر من خطر يهدد العالم وأن الإمارات
Reuters
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kn8a

حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور محمد قرقاش من خطر في اليمن يهدد العالم بأسره، مطالبا استخبارات دول الحلفاء بالتعاون من أجل القضاء عليه نهائيا.

ونشر قرقاش سلسلة تغريدات على "تويتر" الاثنين قال فيها إن "تنظيم القاعدة" في جزيرة العرب لا يهدد اليمن فقط وإنما يمثل تهديدا للعالم بأسره.

وأضاف: "الإرهاب يهددنا جميعا.. والإمارات العربية المتحدة لن تتفاوض أو تمول أو تدعم الإرهابيين على خلاف ما تقوم به دول أخرى في المنطقة".

وأكد الوزير الإماراتي أن عمليات بلاده في مكافحة الإرهاب باليمن تكلل بالنجاح، مشيرا إلى أن القاعدة في جزيرة العرب وصلت إلى أضعف حالاتها في اليمن منذ عام 2012.

وبين أنه قد تم تضييق هامش عمليات عناصر التنظيم في اليمن وقنوات تمويلهم ومصادر تجنيد أعضائه.

وأشاد أنور قرقاش بدور الاستخبارات الإماراتية والدول الأخرى التي  تشارك في العمليات العسكرية في اليمن، إضافة إلى الحلفاء على الأرض من أبناء الشعب اليمني.

واختتم وزير الدولة الإماراتي تغريداته قائلا: "ملتزمون بهزيمة الإرهاب في اليمن ولن نتردد في مواصلة عملياتنا حتى نحقق أهدافنا ونحقق التنمية بعد القضاء على القاعدة في جزيرة العرب نهائيا".

وفي وقت سابق الاثنين، أكدت الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري في اليمن، عزمها على إبادة تنظيم القاعدة في جنوب اليمن.

وقال مسؤول عسكري إماراتي رفيع الاثنين في ختام جولة للصحافة الأجنبية في جنوب اليمن: "بغض النظر عما يحدث في النزاع ككل في اليمن، ستواصل الإمارات العمل حتى يتم القضاء على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب كتهديد إقليمي وعالمي".

ونفى العميد الركن مسلم الراشدي في دبي تقارير إعلامية أشارت إلى وجود اتفاقات سرية مع مقاتلي القاعدة للإنسحاب مع أسلحتهم من المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، معتبرا أنها افتراءات كاذبة تشعره بالغضب.

وأضاف: "لا يوجد شيء للتفاوض عليه مع هؤلاء الناس".

المصدر: تويتر + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد قرارات البنك المركزي التركي.. هل ينتصر أردوغان أم يخضع لمطالب ترامب في النهاية؟