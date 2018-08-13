قرقاش يحذر من خطر يهدد العالم وأن الإمارات "لن تتفاوض"مع الإرهاب

حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور محمد قرقاش من خطر في اليمن يهدد العالم بأسره، مطالبا استخبارات دول الحلفاء بالتعاون من أجل القضاء عليه نهائيا.

ونشر قرقاش سلسلة تغريدات على "تويتر" الاثنين قال فيها إن "تنظيم القاعدة" في جزيرة العرب لا يهدد اليمن فقط وإنما يمثل تهديدا للعالم بأسره.

وأضاف: "الإرهاب يهددنا جميعا.. والإمارات العربية المتحدة لن تتفاوض أو تمول أو تدعم الإرهابيين على خلاف ما تقوم به دول أخرى في المنطقة".

2) AQAP is not just a threat to Yemen, but to the whole world. It has, and continues to, threaten us all. The UAE will never negotiate with, fund, or support terrorists - unlike some other state actors in the region. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 13 августа 2018 г.

وأكد الوزير الإماراتي أن عمليات بلاده في مكافحة الإرهاب باليمن تكلل بالنجاح، مشيرا إلى أن القاعدة في جزيرة العرب وصلت إلى أضعف حالاتها في اليمن منذ عام 2012.

وبين أنه قد تم تضييق هامش عمليات عناصر التنظيم في اليمن وقنوات تمويلهم ومصادر تجنيد أعضائه.

3) Our Counter Terrorism operations in Yemen are succeeding. AQAP is at its weakest since 2012, and we have marginalized their operational space,their funding channels & recruitment efforts. We mourn our fallen martyrs who died achieving this progress. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 13 августа 2018 г.

وأشاد أنور قرقاش بدور الاستخبارات الإماراتية والدول الأخرى التي تشارك في العمليات العسكرية في اليمن، إضافة إلى الحلفاء على الأرض من أبناء الشعب اليمني.

4) I applaud our intelligence partnership with our ally, the United States, and - above all - our Yemeni allies who are leading these operations on the ground. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 13 августа 2018 г.

واختتم وزير الدولة الإماراتي تغريداته قائلا: "ملتزمون بهزيمة الإرهاب في اليمن ولن نتردد في مواصلة عملياتنا حتى نحقق أهدافنا ونحقق التنمية بعد القضاء على القاعدة في جزيرة العرب نهائيا".

5) Our commitment to defeating the scourge of this terrorist organisation in Yemen is ironclad and unwavering. Regardless of political developments in Yemen, the UAE will continue until we have defeated AQAP completely. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 13 августа 2018 г.

وفي وقت سابق الاثنين، أكدت الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري في اليمن، عزمها على إبادة تنظيم القاعدة في جنوب اليمن.

وقال مسؤول عسكري إماراتي رفيع الاثنين في ختام جولة للصحافة الأجنبية في جنوب اليمن: "بغض النظر عما يحدث في النزاع ككل في اليمن، ستواصل الإمارات العمل حتى يتم القضاء على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب كتهديد إقليمي وعالمي".

ونفى العميد الركن مسلم الراشدي في دبي تقارير إعلامية أشارت إلى وجود اتفاقات سرية مع مقاتلي القاعدة للإنسحاب مع أسلحتهم من المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، معتبرا أنها افتراءات كاذبة تشعره بالغضب.

وأضاف: "لا يوجد شيء للتفاوض عليه مع هؤلاء الناس".

المصدر: تويتر + وكالات