الإمارات تؤكد عزمها على تصفية تنظيم القاعدة في جنوب اليمن

أكدت الإمارات، يوم الاثنين، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري في اليمن عزمها على إبادة تنظيم القاعدة في جنوب اليمن.

وقال مسؤول عسكري إماراتي كبير الاثنين في ختام جولة للصحافة الأجنبية في جنوب اليمن: "بغض النظر عما يحدث في النزاع ككل في اليمن، ستواصل الإمارات العمل حتى يتم القضاء على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب كتهديد إقليمي وعالمي".

ونفى العميد الركن مسلم الراشدي في دبي تقارير إعلامية أشارت إلى وجود اتفاقات سرية مع مقاتلي القاعدة للإنسحاب مع أسلحتهم من المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، معتبرا أنها افتراءات كاذبة تشعره بالغضب.

وأضاف: "لا يوجد شيء للتفاوض عليه مع هؤلاء الناس".

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وصرح اللواء الركن محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني، أنه قد تم تشكيل قوة محلية من الجنود في المنطقة بمساعدة الإمارات"، وتابع قائلا "قام طيران التحالف بشل قوة القاعدة قبل طردها من المنطقة".

وأفاد المحافظ بأن الإمارات قامت بإعادة العمل إلى المرافق العامة وتزود المنطقة بالمساعدات التي تساهم في تأهيل المشافي والمدراس والمحاكم والميناء.

وأعلن ضابط شرطة إماراتي أن شرطة أبو ظبي قدمت نحو 170 سيارة و500 دراجة نارية جديدة إلى مراكز الشرطة في المكلا.

وقامت الإمارات بتدريب وتجهيز نحو 60 ألفا من المقاتلين اليمنيين، شارك نصفهم تقريبا في المعارك ضد تنظيم القاعدة، بحسب المسؤول الإماراتي.

ويواجه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب حملة غارات تنفذها طائرات أمريكية من دون طيار، وتعتبر الولايات المتحدة هذا الفرع الأكثر خطرا بين شبكات القاعدة.

واستفادت المجموعات الجهادية وعلى رأسها "القاعدة" و"داعش" من النزاع لتعزيز نفوذها خصوصا في جنوب اليمن.

ووقعت مدينة المكلا تحت سيطرة تنظيم القاعدة بين عامي 2015 و2016، قبل أن يحررها الجيش اليمني والمجموعات العسكرية المتحالفة معه.

المصدر: أ ف ب