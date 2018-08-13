روسيا تدعم الأردن في مواجهة الإرهاب وتدعو لتنسيق دولي واسع لمكافحته

أدانت روسيا بشدة الهجوم الذي هز فجر السبت الماضي مدينة الفحيص الأردنية وأعربت عن دعمها لسلطات المملكة في مكافحة الإرهاب داعية لتنسيق دولي واسع لمواجهة هذا التهديد.

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وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن "موسكو تدين بأشد صورة ممكنة الهجوم الجديد الذي شنه الإرهابيون في المملكة الأردنية والذي يظهر بشكل واضح الطبيعة اللاإنسانية للمتطرفين المتشددين الذين لا فرق عندهم أين ينفذون أعمالهم الشريرة".

وشددت الوزارة على دعم روسيا "لقيادة وشعب الأردن الصديق في مواجهته التهديد الإرهابي"، معتبرة أن "هذه العملية الإرهابية تؤكد مرة أخرى ضرورة إيجاد تنسيق دولي واسع لمحاربة التنظيمات الإرهابية العابرة للدول بصورة حاسمة وبلا هوادة".

وأعربت الخارجية الروسية عن تعازيها لذوي القتلى وأقربائهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وليلة 10 إلى 11 أغسطس قتل عنصر من قوات الأمن الأردنية وأصيب 6 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة استهدف سيارة تابعة لوحدات من الدرك والشرطة خلال قيامها بدورية مشتركة في مدينة الفحيص قرب العاصمة عمان، وعلى خلفية هذا الحادث نفذت القوات الخاصة الأردنية يوم 11 أغسطس في مدينة السلط، المركز الإداري لمحافظة البلقاء، عملية لتصفية مجموعة المتطرفين المسلحين المتورطين في الهجوم ، وأسفرت مداهمة المبنى، الذي تحصن فيه المسلحون، عن مقتل 4 عناصر آخرين من قوات الأمن بالإضافة إلى إصابة 20 شخصا، بينهم مدنيون، بجروح متفاوتة.

وأنتجت العملية التي نفذتها قوات الأمن الأردنية في السلط القضاء على 3 مسلحين والقبض على 5 آخرين.

المصدر: الخارجية الروسية + RT