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المخابرات الأمريكية تكشف عن وثيقة سرية خطيرة حول الإخوان في مصر (صور)

أخبار العالم العربي

المخابرات الأمريكية تكشف عن وثيقة سرية خطيرة حول الإخوان في مصر (صور)
Reuters
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
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كشفت وكالة الإستخبارات الأمريكية المركزية "سي أي إيه"، عن وثيقة سرية حول جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

cia.gov
الوثيقة السرية من موقع المخابرات الأمريكية

وبحسب ما نشرته المخابرات الأمريكية على موقعها الإلكتروني، فإن الوثيقة تحمل عنوان "الإخوان المسلمون في مصر: بناء قواعد الدعم"، وتكشف فيها عن أسرار جديدة وخطيرة حول مخططات جذرية للجماعة منذ إنشائها، ومن خلال التطرف الأيديولوجي المتعصب للكاتب سيد قطب.

cia.gov
الصفحة الأولى من الوثيقة

وأعدت المخابرات المركزية الأمريكية في عام 1986 الوثيقة، التي رفعت عنها صفة السرية خلال اليومين الماضيين، وتحذر فيها من التأثير المتنامي للمتطرفين من الإخوان الذين قدر عددهم من قبل وكالة المخابرات المركزية بحوالي 30 ألف عنصر داخل حوالي 24 منظمة منبثقة من الإخوان، ومن خلفيات أيديولوجية مختلفة.

وأكدت وثيقة أن معظم هذه العناصر كانت متورطة في إرتكاب أعمال إرهابية، وقالت الوثيقة "لقد نجح الإخوان في بناء شبكة أساسية من خلال تجنيد المعلمين والطلاب والصحفيين وغيرهم من المهنيين ورجال الأعمال"، مضيفة أن "الازدواجية المتزايدة هي أخطر مشكلة محتملة لدى الإخوان".

cia.gov
الوثيقة السرية

وأكدت الدور الرئيسي المؤثر الذي لعبه الباحث يوسف القرضاوي في توجيه تكتيك الجماعة غير المشروع ، محذرة من مخططاته المستقبلية والمكائد التخريبية، رغم أنه كان موجودا في مصر منذ سنوات طويلة وهو الآن مقيم في قطر.

المصدر: cia.gov

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