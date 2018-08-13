المغرب تخالف السعودية وتعلن موعدا آخر لعيد الأضحى

أعلن المغرب يوم الأحد أن الأول من شهر ذي الحجة للعام 1439 الهجري هو يوم الاثنين 13 أغسطس، وبذلك يكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 22 أغسطس 2018، خلافا لما أعلنته السعودية.

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وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية على موقعها الرسمي الأحد إن فاتح شهر ذي الحجة هو يوم الاثنين 13 أغسطس 2018.

وأعلنت السعودية ومصر والأردن وفلسطين، في وقت سابق، أن الأحد هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1439هـ، وأن يوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من شهرأغسطس 2018 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في بيان، أن الأحد هو فاتح ذي الحجة من هذا العام 1439 هـ، مضيفة أن يوم الاثنين 9 ذي الحجة الموافق ليوم 20 أغسطس الجاري سيكون يوم الوقوف بعرفة، فيما سيكون يوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك. وفي مصر، أكدت دار الإفتاء، في بيان مماثل، المعطيات نفسها.

وفي الأردن، أعلن محمد الخلايلة مفتي عام المملكة، في بيان، أن الأحد هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1439 هجرية، وأن يوم الثلاثاء 21 أغسطس 2018 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

المصدر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية + وكالات