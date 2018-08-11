رسميا.. السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى

أعلنت المملكة العربية السعودية يوم السبت أن أول أيام عيد الأضحى للعام الهجري 1439 هو الثلاثاء الموافق الـ 21 أغسطس 2018.

وأعلنت المحكمة العليا بالمملكة أن يوم الأحد 12 أغسطس هو غرة شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى، متحرية ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام.

وجاء في البيان أن ذلك تم بعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، حيث ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1439هـ مساء السبت بشهادة عدد من الشهود العدول.

كما ذكرت في البيان أن المحكمة العليا عقدت جلسة مساء السبت 11 أغسطس (ليلة الأحد الأول من شهر ذي الحجة للعام 1439هـ حسب تقويم أم القرى) متحرية ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام.

وأفادت في البيان "يكون يوم غد الأحد الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1439هـ - حسب تقويم أم القرى - الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس 2018 هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1439هـ، والوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة الموافق العشرين من شهر أغسطس 2018، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه".

#المحكمة_العليا : الوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه .https://t.co/jMdHgV15pC#واس — واس (@spagov) 11 августа 2018 г.

المصدر: واس