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مكرمة من رئيس دولة الإمارات بمناسبة عيد الأضحى

أخبار العالم العربي

مكرمة من رئيس دولة الإمارات بمناسبة عيد الأضحى
Reuters
خليفة بن زايد
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أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، بالإفراج عن 704 سجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

وتكفل الرئيس الإماراتي بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وذكرت وكالة "وام" أن أمر الإفراج عن السجناء جاء في إطار حرص رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

المصدر: وام

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