 
مباشر

السلطات السورية تتعهد بالحفاظ على حقوق وكرامة اللاجئين العائدين إلى الوطن

أخبار العالم العربي

السلطات السورية تتعهد بالحفاظ على حقوق وكرامة اللاجئين العائدين إلى الوطن
Sputnik Mikhail Alaeddin
مخيمات لللاجئين السوريين في وادي البقاع بلبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kn5q

دعت دمشق اللاجئين السوريين إلى العودة لوطنهم، متعهدة بضمان حقوقهم المتساوية مع المواطنين الآخرين والحفاظ على كرامتهم.

إقرأ المزيد
اللاجئون السوريون في لبنان - أرشيف أكثر من 200 عائلة من اللاجئين السوريين تعود من لبنان

وردا على سؤال صحفي حول الضمانات التي قد تقدمها دمشق للسوريين العائديين إلى سوريا أشار رئيس الدائرة السياسية للقوات المسلحة السورية اللواء، حسن أحمد حسن، اليوم الاثنين، إلى أن كل السوريين لهم حقوق متساوية، مهما كانت أماكن إقامتهم حاليا، مشيرا إلى ضرورية الحفاظ على كرامة كل السوريين.

من جهته أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السورية، حسين مخلوف، أن السوريين الذين كانوا يحاربون ضد الجيش السوري ثم انتقلوا إلى جانبه يعدون اليوم مثالا على موقف دمشق منهم، مضيفا أنهم يعيشون في سوريا بشكل عادي.

وشدد على أن الحكومة السورية توفر حاليا ظروفا ملائمة لعودة السوريين إلى وطنهم.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا