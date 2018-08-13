السلطات السورية تتعهد بالحفاظ على حقوق وكرامة اللاجئين العائدين إلى الوطن

دعت دمشق اللاجئين السوريين إلى العودة لوطنهم، متعهدة بضمان حقوقهم المتساوية مع المواطنين الآخرين والحفاظ على كرامتهم.

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وردا على سؤال صحفي حول الضمانات التي قد تقدمها دمشق للسوريين العائديين إلى سوريا أشار رئيس الدائرة السياسية للقوات المسلحة السورية اللواء، حسن أحمد حسن، اليوم الاثنين، إلى أن كل السوريين لهم حقوق متساوية، مهما كانت أماكن إقامتهم حاليا، مشيرا إلى ضرورية الحفاظ على كرامة كل السوريين.

من جهته أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السورية، حسين مخلوف، أن السوريين الذين كانوا يحاربون ضد الجيش السوري ثم انتقلوا إلى جانبه يعدون اليوم مثالا على موقف دمشق منهم، مضيفا أنهم يعيشون في سوريا بشكل عادي.

وشدد على أن الحكومة السورية توفر حاليا ظروفا ملائمة لعودة السوريين إلى وطنهم.

المصدر: نوفوستي