الداخلية الأردنية تكشف تفاصيل عملية السلط الإرهابية

صرح وزير الداخلية الأردني، سمير مبيضين، بأن قوى الأمن تمكنت بعد 12 ساعة من العملية الإرهابية الأخيرة من اعتقال عدد من التكفيريين، كما تم الكشف عن وجود مخططات إرهابية أخرى.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، حول عملية السلط، إن الأجهزة الأمنية قتلت 3 إرهابيين واعتقلت عددا آخر، خلال المداهمات في المدينة الواقعة غرب عمان، مضيفا أن التحقيقات ما زالت جارية مع من تم اعتقالهم.

وكشف مبيضين أن العملية أظهرت وجود مخططات إرهابية أخرى لمهاجمة مواقع أمنية، ومدنية، مضيفا أن المعتقلين ليسوا تنظيما، ولكنهم يحملون الفكر الداعشي.

وأعلن الوزير العثور على عبوات ناسفة أخفتها الخلية الإرهابية في السلط، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة فجرتها في مكانها نظرا لخطورتها.

وأوضح أن القوة الأمنية المشتركة وجهت فور وصولها إلى موقع الإرهابيين في منطقة نقب الدبور بمدينة السلط، نداء للإرهابيين المتحصنين، إلا أنهم رفضوا الاستسلام وأطلقوا النيران بكثافة على القوات الأمنية.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية ، وزيرة الإعلام، جمانة غنيمات، إنه "يتعين علينا تطوير استراتيجيتنا لمكافحة التطرف".

وانتقدت وزيرة الإعلام تعامل الصحافة مع العملية، وقالت إن بعض المنابر سربت معلومات غير إنسانية وكاذبة من شأنها التأثير على التحقيق، لأنها شوشت على الأجهزة الأمنية.

المصدر: وكالات