تقديم إجازة عيد الأضحى في السعودية

أعلنت السعودية عن تقديم أول أيام إجازة عيد الإضحى من يوم الثلاثاء 14 أغسطس إلى الاثنين 13 أغسطس الجاري.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" في بيان لها، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز"وجه بتقديم إجازة عيد الأضحى لهذا العام ليكون يوم الاثنين 2 / 12 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 13 / 8 / 2018 هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي". وتستمر الإجازة 11 يوما.

#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بتقديم #إجازة_عيد_الأضحى_المبارك ليكون يوم غد الاثنين ٢ /١٢ / ١٤٣٩ هـ هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي ، حرصًا منه - حفظه الله - على تيسير أعمال الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار في كل من مكة والمدينة والمشاعر المقدسة. pic.twitter.com/vylTRVXpXT — واس (@spagov) ١٢ أغسطس ٢٠١٨

وتلتزم كل المؤسسات الرسمية السعودية بالعطلة طوال مدة الإجازة، باستثناء بعض القطاعات التي تستمر في العمل بشكل دائم، مثل المستشفيات، فيما تمنح غالبية الشركات الخاصة إجازة أقصر لموظفيها في السعودية.

المصدر: واس