أنباء عن اعتقال داعية سعودي مشهور في مكة

أفاد ناشطون ومصادر إعلامية بأن السلطات السعودية اعتقلت الداعية المعروف في المملكة، ناصر بن سليمان العمر، في مكة المكرمة.

ولا يتضمن الحساب الرسمي في موقع "تويتر" للعمر، أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود سابقا، تغريدات جديدة منذ 5 أغسطس الجاري.

© twitter/ @naseralomar

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ودشن ناشطون سعوديون في موقع التواصل الاجتماعي وسما بعنوان #اعتقال_الشيخ_ناصر_العمر تبادلوا خلاله أنباء عن احتجاز الداعية السعودي وهو من مواليد عام 1952 ومؤلف ما لا يقل عن 8 كتب حول العلوم الإسلامية.

وأكد عبدالله العودة، نجل الداعية السعودي المشهور والمعتقل أيضا، سلمان العودة، عبر "تويتر"، نبأ اعتقال العمر، قائلا: "للأسف الشديد تأكد لي الآن #اعتقال_الشيخ_ناصر_العمر من مكة المكرمة يوم الثلاثاء الماضي، لينضم إلى مجموعة المشايخ والعلماء والناشطين والناشطات".

للأسف الشديد تأكد لي الآن #اعتقال_الشيخ_ناصر_العمر من مكة المكرمة يوم الثلاثاء الماضي، لينضم إلى مجموعة المشايخ والعلماء والناشطين والناشطات.



كان الله في عوننا جميعا وفرج عنهم أجمعين pic.twitter.com/uqdMag65WK — د. عبدالله العودة (@aalodah) 11 августа 2018 г.

وعلى خلفية هذا التطور تداول ناشطون صورا للداعية السعودي مع أميري قطر السابق، حمد بن خليفة، والحالي، تميم بن حمد، في إشارة إلى وجود صلات له بالسلطات القطرية رغم مقاطعتها من قبل المملكة، فيما أكد بعضهم علاقته بجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في السعودية.

حينما يخون الشخص وطنه من ￼ اجل جماعة مارقة كل الإخوان و تنظيم فاسد #تنظيم_الحميدين ويستلم أموال مصادر حرام من أجل أن يطعن في هذا البلد المعطاء يستحق أن يعتقل فإنها خيانة للوطن فإن الدين ￼ بريء من هاؤلاء #اعتقال_العميل_ناصر_العمرpic.twitter.com/3HCuWZ7rm5 — عبدالعزيز الغفيلي (@45671Nokia) 12 августа 2018 г.

#اعتقال_العميل_ناصر_العمر

عمالة العمر مع قطر لاتغطى بغربال فهو اكثر المشايخ تواصل مع التنظيم الارهابي في قطر ويكفينا سالفة الشنطة pic.twitter.com/XzIMcO4YZt — هلالية شمرية (@sky457s) 12 августа 2018 г.

وتواجه السعودية اتهامات متكررة بشن حملة ضد رجال الدين والدعاة والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان المعارضين فيما تدل بعض التقارير على تكثيف سلسة اعتقالات المفكرين المناهضين للحكومة مع سعي السلطات الحالية بقيادة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز مواقعه في البلاد لاسيما على خلفية تعديلات وتغييرات جذرية يجريها في الحياة السياسية والاجتماعية بالمملكة.

المصدر: تويتر + وكالات