أنباء عن اعتقال الداعية السعودي البارز سفر الحوالي

ذكر نشطاء حقوقيون أن السلطات السعودية اعتقلت الداعية البارز، سفر الحوالي، و3 من أبنائه، في إطار حملة على رجال الدين والمفكرين ودعاة حقوق الإنسان المعارضين للحكومة.

وقالت منظمة "القسط" الحقوقية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، في حديث لوكالة "رويترز"، إن الاعتقالات جرت بعد أن نشر الحوالي كتابا ينتقد فيه الأسرة السعودية الحاكمة.

وأوضح المسؤول في المنظمة، يحيى عسيري، في حديث لـ"رويترز"، أن الاعتقالات وقعت يوم الأربعاء الماضي.

وأكد ناشطون سعوديون عبر موقع "تويتر" أن احتجاز الحوالي جرى بعد إصداره لكتاب "المسلمون والحضارة الغربية" الذي وجه فيه 3 نصائح لآل سعود وهيئة العلماء في المملكة.

مصادر مجتهد تؤكد هذا الخبر https://t.co/QPNMpgqunK — مجتهد (@mujtahidd) 12 июля 2018 г.

🔴 تأكد لنا اعتقال الباحث والمفكر الشيخ #سفر_الحوالي و اثنين من أبنائه هما عبد الرحمن وعبدالله، بعد أيام قليلة من إصداره كتاب "المسلمون والحضارة الغربية" الذي وجه فيه النصح لآل سعود وهيئة العلماء. pic.twitter.com/WpXONLOjX4 — معتقلي الرأي (@m3takl) 12 июля 2018 г.

ولم ترد السلطات بعد على طلبات التعليق بشأن الاعتقالات، وتقول ليس لديها سجناء سياسيون، لكن مسؤولين بارزين يؤكدون أن مراقبة النشطاء ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وبرز الحوالي، وهو من مواليد عام 1955، قبل نحو 25 عاما كزعيم لحركة "الصحوة" التي انتقدت الأسرة الحاكمة بسبب الفساد والتحرر الاجتماعي والعمل مع الغرب.

وزجت به السلطات في السجن خلال تسعينيات القرن الماضي لكنها أطلقت سراحه بعدما خفف من انتقاداته، وفي أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ساند الحوالي "الجهاد" ضد الولايات المتحدة لكنه ندد أيضا بهجمات الإسلاميين المتشددين على الغربيين في السعودية.

المصدر: رويترز + تويتر