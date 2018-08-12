مجلس الأمن العراقي يرفض تسييس موقف بغداد من العقوبات الأمريكية ضد طهران

أكد مجلس الأمن العراقي بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على عمق العلاقات التي تربط بين العراق وايران، ورفض تسييس موقف بغداد من العقوبات الأمريكية ضد طهران.

إقرأ المزيد

وذكر المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الأمن، أنه جرى خلاله "التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين والمصالح الكبيرة التي تربط بينهما وأهمية الحفاظ عليها".

وتابع البيان: "يرفض المجلس التفسيرات الخاطئة والتصريحات المسيسة لموقف العراق الرسمي الذي أدان سياسة تجويع الشعوب والذي عبر عنه... العبادي".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء الماضي، أن حكومته مضطرة إلى دعم العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

وأوضح العبادي: "نرفض العقوبات ونعتبرها خطأ جوهريا واستراتيجيا، ولكن لا يمكن إلا أن نلتزم بها لمصلحة الشعب العراقي... وأنا لست راضيا عنها".

وأثارت تصريحات العبادي انتقادات داخلية وفي إيران أيضا، وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني، محمود صادقي: "على العراق دفع تعويضات الحرب لإيران بقيمة 1.1 مليار دولار، نحن لم نطالب من قبل بهذه التعويضات لأننا أخذنا بعين الاعتبار ظروف العراق الصعبة".

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي + وكالات