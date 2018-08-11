طهران: لم نتلق أي إعلان رسمي عن زيارة العبادي لإيران

مع حدة التوتر بين البلدين إثر دعم بغداد عقوبات واشنطن ضد طهران تضاربت الأنباء حول زيارة رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، إلى إيران، وأن الزيارة ليست في الأجندة حاليا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، عدم علمه بزيارة العبادي إلى طهران خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي خبر أو إعلان رسمي بهذا الشأن.

كما لم يؤكد مصدر إيراني مطلع تحدث لوكالة "فارس" النبأ بشأن نية العبادي القيام برحلة إلى طهران، موضحا أن "هذه الزيارة ليست في جدول الأعمال في الوقت الحاضر".

ويأتي هذا النفي بعد أن ذكرت بعض وسائل إعلام عراقية ومصادر سياسية أن العبادي سيزور إيران في الاسبوع المقبل.

وقال موقع "الغدبرس" إن رئيس الوزراء العراقي سيزور إيران خلال الأيام المقبلة بهدف بحث مستجدات الأوضاع السياسية بين الجانبين.

بينما ذكر مسؤول سياسي عراقي لوكالة "فرانس برس" أن العبادي​ سيزور الثلاثاء أنقرة والأربعاء طهران لـ"بحث قضايا اقتصادية مع البلدين".

وكان العبادي قد أعلن الثلاثاء أن العراق مضطر إلى الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران رغم عدم "تعاطفه" معها، مذكرا بأن بلاده عانت الحظر الدولي طوال 12 عاما.

وقال رئيس الوزراء العراقي: "لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها لأنها خطأ استراتيجي لكننا نلتزم بها... العقوبات ظالمة بشكل عام وقد أعلنت موقفي منها".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية وعراقية + أ ف ب