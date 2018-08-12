تنفيذا لقرارات السيسي.. الداخلية المصرية تفرج عن 678 سجينا

أفرجت الداخلية المصرية عن 678 سجينا تنفيذا لقرار الرئيس المصري الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 66 لثورة يوليو.

وقالت الداخلية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، الأحد، أن أعمال اللجان انتهت إلى أن القرار ينطبق على 206 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس السيسي.

وأشارت في البيان ذاته إلى أن اللجنة العليا للعفو فحصت حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 472 سجينا، مشيرة إلى أن إجمالي من أطلق سراحهم بلغ 678 شخصا.

وأفادت الوزارة بأن ذلك يأتي في إطار حرص الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.

المصدر: الداخلية المصرية