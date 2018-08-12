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بعد مقتل مديره عزيز إسبر.. إسرائيل تكشف عن صورة من الفضاء لمركز البحوث العلمية في مصياف بعد استهدافه

أخبار العالم العربي

بعد مقتل مديره عزيز إسبر.. إسرائيل تكشف عن صورة من الفضاء لمركز البحوث العلمية في مصياف بعد استهدافه
Reuters Sana
آثار القصف الإسرائيلي على موقع في سوريا - صورة أرشيفية
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نشر موقع إسرائيلي صورا من الأقمار الاصطناعية أظهرت حجم الدمار الذي لحق بمركز البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة، وسط سوريا، جراء القصف الجوي المرجح أنه إسرائيلي.

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عزيز إسبر، العالم السوري الذي اغتيل في الـ4 من أغسطس "نيويورك تايمز" تشير بأصابع الاتهام إلى "الموساد" في اغتيال العالم السوري إسبر

وكان مركز البحوث العلمية في مصياف تعرض للقصف في 22 من يوليو الماضي، قبل نحو أسبوعين من اغتيال مديره عزيز إسبر، الذي يعد من أبرز الشخصيات في برنامج دمشق الصاروخي، ووجه مسؤول استخباراتي كبير في الشرق الأوسط، حسب "نيويورك تايمز"، أصابع الاتهام باغتياله إلى إسرائيل.

ونشر موقع Intelli Times العبري المختص في الشؤون الاستخبارية صورا تظهر المركز قبل يومين من القصف وبعده، كما تكشف تفاصيل البنى التحتية فيه.

Intelli Times
Intelli Times

وأكد الموقع أن المركز كان يستخدم لإنتاج النسخة السورية من صاروخ "فاتح 110" الباليستي الإيراني الذي تقدر دائرة استهدافه بنحو 200 كلم.

ولفت الموقع إلى أن العالم السوري إسبر كان يشرف أيضا على موقع آخر في المنطقة، وهو موقع CERS الذي يربطه المسؤولون الغربيون بتصنيع المواد الكيميائية السامة، الأمر الذي تنفيه الحكومة السورية قطعيا.

وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، قد أشار إلى انتشار قوات إيرانية وأخرى تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في المنطقة نفسها.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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