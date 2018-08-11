بالصور.. الحوثيون يكشفون عن القنبلة المستخدمة من التحالف العربي في قصف صعدة

كشف مصدر عسكري من وزارة الدفاع اليمنية التابعة للحوثيين أن القنبلة التي استخدمتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على سوق مدينة ضحيان بمحافظة صعدة أمريكية الصنع.

وأوضح المصدر أن القنبلة من نوع MK82 الموجهة بالليزر، مشيرا إلى أن قوات "العدوان" استخدمت هذه الأسلحة الأمريكية في قصف القاعة الكبرى وقصف مناسبة عرس حجة وسجن الزيدية وغيرها من المنازل والمنشآت.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، التي تسيطر على محافظة صعدة، أن غارة التحالف العربي استهدفت حافلة للأطفال وسط سوق مدينة ضحيان صباح 9 أغسطس أسفرت عن مقتل 51 مدنيا غالبيتهم من الأطفال، بالإضافة إلى 79 مصابا.

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وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصول جثث 29 طفلا دون سن الـ 15 عاما إلى المستشفى المدعوم من المنظمة في صعدة إثر الضربة الجوية.

ودعت أطراف دولية عدة بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا بالإضافة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قيادة التحالف العربي للتحقيق العاجل في التقارير حول مقتل مدنيين يمنيين جراء غاراته على أنحاء مختلفة من البلاد وبالدرجة الأولى الضربة على مدينة ضحيان.

وأمس الجمعة أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنها سجلت أكثر من 17 ألف حالة لمقتل وإصابة المدنيين في اليمن منذ تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في النزاع.

وذكرت المفوضية أن 6592 مدنيا قتلوا وأصيب 10470 آخرون في اليمن، حسب تقديرات المنظمة العالمية، خلال فترة ما بين 26 مارس 2015 و9 أغسطس 2018، وأشارت إلى أن التحالف العربي يتحمل المسؤولية عن معظم هذه الحالات (10471 من أصل 17062 حالة).

وتحث منظمات حقوقية دولية الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا على وقف بيع أسلحتها للسعودية، مؤكدة أنها تستخدم لقتل المدنيين اليمنيين.

المصدر: وسائل إعلام يمنية + وكالات