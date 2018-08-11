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بالصور.. إبداع داخل أنفاق المسلحين في غوطة دمشق الشرقية

أخبار العالم العربي

بالصور.. إبداع داخل أنفاق المسلحين في غوطة دمشق الشرقية
سانا
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بعد أشهر على إنهاء القوات الحكومية للتواجد المسلح في غوطة دمشق الشرقية، أصبح أحد الأنفاق التي حفرها المسلحون ساحة للإبداع بالنسبة لمجموعة من الفنانين النحاتين السوريين .

وأفادت وكالة "سانا" الرسمية بأن فريق "آرام" ضم 18 فنانا، جذبهم مثال زميلهم العسكري مهند معلا الذي بدأ منذ عام ونصف العام النحت على جدران أحد الأنفاق في حي جوبر شرقي العاصمة دمشق.

سانا

وأوضح معلا للوكالة أن الخامة المستخدمة في النحت بالأنفاق هي التربة الصخرية التي تعد أصعب في عمليات التنفيذ من الرمل والصلصال وأسهل من الصخر والحجر، مبينا أن العمل على هذه الخامة يصنف ضمن أسلوب النحت المباشر عبر تقليص الكتلة الموجودة ولا يمكن للفنان إدخال تعديلات بعد أن يستكمل عمله.

وبعد استعادة الجيش السيطرة على الغوطة الشرقية، وجد معلا أن تطوير الفن الذي يقدمه يتطلب فريق عمل يضم فنانين آخرين يتفاعلون مع بعضهم البعض ويحققون نتائج متنوعة، ما جعله يتواصل مع نحو 60 نحاتا عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ثم دعا 18 منهم اعتبر فنهم قريبا مما يشتغل عليه، وعلى رأسهم مدرس النحت الفنان أنس قطرميز، إلى توحيد الجهود ضمن مجموعة واحدة.

ويضم الفريق طلابا من كلية الفنون الجميلة ومركز أحمد وليد عزت، وكذلك فنانين هواة، واستمر عملهم في النفق بجوبر 20 يوما في مساحة 80 مترا مربعا، وأعمالهم مكرسة لتاريخ سوريا القديم والحديث، لا سيما الحرب التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.

سانا
سانا
سانا
سانا
سانا
سانا
سانا
سانا
سانا
سانا
سانا
سانا
سانا

المصدر: سانا

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