بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى بعد تفجيره أثناء مداهمة لقوات الأمن الأردنية في السلط

أسفرت عملية المداهمة التي نفذتها قوات الأمن الأردنية في منطقة نقب الدبور بمدينة السلط عن انهيار مبنى سكني كامل في حادث وثقته كاميرات شهود العيان وأدى إلى إصابة مجموعة من الأشخاص.

إقرأ المزيد

وأوضحت مصادر أمنية في حديث لوسائل الإعلام المحلية أن المبنى تحصن فيه منفذو عملية فحيص الإرهابية، مؤكدة أن اشتباكات عنيفة وقعت في المنطقة بين مسلحين وقوات الأمن فجر اليوم السبت.

ولفتت المصادر إلى أن المداهمة الأمنية أدت لحدوث أزمة سير خانقة في المنطقة المحيطة وسط تواجد أمني كثيف يطوق المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو متداول في الإنترنت انهيار مبنى بالكامل على من فيه خلال المداهمة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية + مواقع التواصل الاجتماعي