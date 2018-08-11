التحالف العربي: الحوثيون يجندون الأطفال وأنقذنا 86 منهم

اتهم "التحالف العربي" بقيادة السعودية قوات الحوثيين بمواصلة تجنيد الأطفال في اليمن وتعريضهم "للهلاك"، مشيرا إلى سعيه للحفاظ على سلامتهم وعدم الزج بهم في الحروب.

وذكر التحالف، على لسان المتحدث باسمه، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم السبت، أنه بدأ إجراءات إعادة 7 أطفال لذويهم بتسليمهم للحكومة الشرعية وبحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعدما جندهم الحوثيون كمقاتلين .

وقال التحالف إن قواته أنقذت خلال الفترة الماضية 86 قاصرا من الموت وسلمتهم لأهاليهم، مشددا على اهتمامه بـ"الحفاظ على سلامة الأطفال وعدم الزج بهم في الحروب وتأثرهم بها".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تدعو فيه أطراف دولية بينها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قيادة التحالف العربي للتحقيق العاجل في التقارير حول مقتل المدنيين اليمنيين جراء غاراته على أنحاء مختلفة من البلاد وبالدرجة الأولى الضربة على مدينة ضحيان في محافظة صعدة التي أسفرت، حسب وزارة الصحة التابعة للحوثيين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن مقتل 50 مدنيا غالبيتهم من الأطفال، بالإضافة إلى 77 مصابا.

وأمس الجمعة أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنها سجلت أكثر من 17 ألف حالة لمقتل وإصابة المدنيين في اليمن منذ تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في النزاع.

وذكرت المفوضية أن 6592 مدنيا قتلوا وأصيب 10470 آخرون في اليمن، حسب تقديرات المنظمة العالمية، خلال فترة ما بين 26 مارس 2015 و9 أغسطس 2018، وأشارت إلى أن التحالف العربي يتحمل المسؤولية عن معظم هذه الحالات (10471 من أصل 17062 حالة).

المصدر: وسائل إعلام سعودية + وكالات