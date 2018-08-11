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إحباط هجوم إرهابي على كنيسة قرب القاهرة ومقتل المنفذ

أخبار العالم العربي

إحباط هجوم إرهابي على كنيسة قرب القاهرة ومقتل المنفذ
Reuters Mohamed Abd El Ghany
كنيسة العذراء في مصر - أرشيف
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أحبطت قوات الأمن المصرية هجوما انتحاريا، اليوم السبت، بالقرب من كنيسة العذراء بشبر الخيمة، وقتلت منفذ الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المهاجم كان يرتدي حزاما ناسفا وحاول التسلل وسط الأقباط المحتفلين بمولد "العذراء" بكنيسة السيدة العذراء بشبرا لتفجير نفسه وسط أكبر حشد من الأقباط.

 وأوضحت أن الإجراءات الأمنية المشددة بمحيط الكنيسة دفعته للتراجع ومحاولة تفجير نفسه أعلى كوبري "مسطرد"، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف ومصرعه على الفور دون سقوط أي ضحايا أو إصابات.

وتشهد كنيسة السيدة العذراء بمسطرد احتفالات مولد "العذراء" بداية من يوم  7 آب  وحتى اليوم، ختام المولد ونهاية الاحتفال.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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