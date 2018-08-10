"السماء الصافية".. قوات الدفاع الجوي المصرية تحقق 9 إصابات مباشرة

قال قائد فريق قوات الدفاع الجوي المصري في الألعاب العسكرية الدولية مسابقة "السماء الصافية" العقيد علي رجائي، إن تفوق جنود بلاده في خلال المسابقة نتيجة التدريب الجيد وروح الفريق.

وقال رجائي بخصوص منافسة الفريق المصري على المركز الأول مع الفريق الصيني:" نعتمد في الجهاز المصري على 3 نقاط، النقطة الأولى الإيمان بالله والوطن، النقطة الثانية التدريب الجيد وروح الفريق، النقطة الثالثة التوفيق من الله".

وأكد مصدر عسكري داخل المسابقة لـRT، أن القوات المصرية لفتت انتباه المتواجدين بسبب قيامها بـ9 إصابات مباشرة خلال المسابقة، 3 إصابات عن كل جولة.

وأوضح المصدر أن الجنود المصريين سيحضرون الحفل الختامي يوم 11 أغسطس الجاري، لتسلم جوائز المركز الثاني، بعد تسلمهم الميداليات الفضية والذهبية، وسيصلون مصر يوم 13 أغسطس.

إقرأ المزيد

وجرت مراسم افتتاح الألعاب العسكرية الدولية-2018 في الـ28 من الشهر الماضي في متنزه الثقافة والترفيه التابع للقوات المسلحة الروسية في ميدان ألابينو بضواحي موسكو، بمشاركة فرق الدول المتنافسة، قبل انتقالها إلى الصين للمنافسة هناك.

المصدر: RT