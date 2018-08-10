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الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو جازان

أخبار العالم العربي

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو جازان
almasirah.net
إطلاق صاروخ باليستي على معسكر الجربة السعودي في ظهران عسير
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أعلنت السعودية، يوم الجمعة، اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخين باليستيين أطلقهما جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه جازان، جنوب غربي المملكة.

وقالت مصادر عسكرية سعودية إن الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكن من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين في سماء مدينة جازان دون حدوث إصابات.

وأفادت قناة المسيرة اليمنية المقربة من الحوثيين، في وقت سابق، بأن القوة الصاروخية الحوثية أطلقت صاروخا باليستيا على معسكر الجربة السعودي في ظهران عسير.

ونقلت "المسيرة نت" عن مصدر بالقوة الصاروخية أنها استهدفت معسكر الجربة السعودي في ظهران عسير بصاروخ باليستي من طراز "بدر 1".

وأطلقت القوة الصاروخية للحوثيين الأربعاء صاروخا باليستيا من نوع "بدر1" على المدينة الصناعية في جازان.

المصدر: صحيفة "عكاظ" + قناة "المسيرة"

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