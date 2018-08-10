الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو جازان

أعلنت السعودية، يوم الجمعة، اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخين باليستيين أطلقهما جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه جازان، جنوب غربي المملكة.

وقالت مصادر عسكرية سعودية إن الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكن من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين في سماء مدينة جازان دون حدوث إصابات.

وأفادت قناة المسيرة اليمنية المقربة من الحوثيين، في وقت سابق، بأن القوة الصاروخية الحوثية أطلقت صاروخا باليستيا على معسكر الجربة السعودي في ظهران عسير.

ونقلت "المسيرة نت" عن مصدر بالقوة الصاروخية أنها استهدفت معسكر الجربة السعودي في ظهران عسير بصاروخ باليستي من طراز "بدر 1".

وأطلقت القوة الصاروخية للحوثيين الأربعاء صاروخا باليستيا من نوع "بدر1" على المدينة الصناعية في جازان.

إطلاق صاروخ باليستي على معسكر سعودي في عسير#المسيرة#المسيرة_نتhttps://t.co/sO8RLKzV5e — قناة المسيرة (@almasirah) 10 août 2018

المصدر: صحيفة "عكاظ" + قناة "المسيرة"