سفير سعودي: اعتراف إيراني صريح بتحريض الحوثيين على ضرب ناقلات سعودية

قال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان إن أحد قادة الحرس الثوري الإيراني اللواء ناصر شعباني اعترف بأن طهران أمرت الحوثيين بضرب ناقلات النفط السعودية.

ونشر السفير السعودي لدى الولايات المتحدة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، اللواء ناصر شعباني، يعترف بكل وقاحة أن النظام الإيراني أمر أتباعه الحوثيين بضرب ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر".

وأضاف: "أن الحوثيين وحزب الله هما عمق إيران الاستراتيجي وأتباع طهران".

وتابع قائلا: "بالطبع النظام الإيراني حذف الخبر من وكالة أنبائه".

أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، اللواء ناصر شعباني، يعترف بكل وقاحة أن النظام الإيراني أمر أتباعه الحوثيين بضرب ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، وأن الحوثيين وحزب الله هم عمق ايران الاستراتيجي وأتباعهم. بالطبع النظام الإيراني حذف الخبر من وكالة أنبائهم. pic.twitter.com/atT1W7ywAD — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 10 августа 2018 г.

كما نشر الأمير خالد بن سلمان تغريدة ثانية قال فيها إن الحوثيين ليسوا سوى أتباع بيد النظام الإيراني يوجههم كيف يشاء.

بعد أن اتضح أكثر من مرة أن الحوثيين ليسوا سوى أتباع بيد النظام الإيراني يوجههم كيفما يشاء؛ هل يقبل الشعب اليمني الأبّي الحرّ، أصل العرب، أن يكون لعبة بيد الولي الفقيه ومشروعه؟ولماذا يموت العرب من أجل ذلك؟اليمنيون الذين نعرفهم لا يرضون أن يكون اليمن جزءاً من إيران بل عربيا مستقلاً — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 10 августа 2018 г.

فيديو | خالد بن سلمان: إيران أمرت الحوثي بضرب ناقلات نفط سعودية. #الإخباريةpic.twitter.com/M7tZGG318x — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 10 août 2018

المصدر: تويتر