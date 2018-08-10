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سفير سعودي: اعتراف إيراني صريح بتحريض الحوثيين على ضرب ناقلات سعودية

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سفير سعودي: اعتراف إيراني صريح بتحريض الحوثيين على ضرب ناقلات سعودية
@kbsalsaud
خالد بن سلمان: اعتراف إيراني صريح بتحريض الحوثيين على ضرب ناقلات سعودية
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قال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان إن أحد قادة الحرس الثوري الإيراني اللواء ناصر شعباني اعترف بأن طهران أمرت الحوثيين بضرب ناقلات النفط السعودية.

ونشر السفير السعودي لدى الولايات المتحدة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، اللواء ناصر شعباني، يعترف بكل وقاحة أن النظام الإيراني أمر أتباعه الحوثيين بضرب ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر".

وأضاف: "أن الحوثيين وحزب الله هما عمق إيران الاستراتيجي وأتباع طهران".

وتابع قائلا: "بالطبع النظام الإيراني حذف الخبر من وكالة أنبائه".

كما نشر الأمير خالد بن سلمان تغريدة ثانية قال فيها إن الحوثيين ليسوا سوى أتباع بيد النظام الإيراني يوجههم كيف يشاء.

المصدر: تويتر

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