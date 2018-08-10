وفاة أمين عام حزب إسلامي أردني

توفي الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني محمد عواد الزيود، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، فجر اليوم الجمعة.

وكتب نجله مجاهد على صفحته في موقع "فيسبوك": "أنعى إليكم خير الرجال والدي محمد عواد الزيود، فقد أسلم الروح إلى بارئها فجر اليوم الجمعة".

كما نقلت قناة اليرموك الفضائية المحلية، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، خبرا عاجلا بوفاة الزيود.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الزيود أصيب بمرض السرطان قبل فترة، واشتدت حالته الصحية سوءا، وأصيب يوم أمس بغيبوبة، ليعلن عن وفاته، فجرا.

وفي بيان لاحق، نعت جماعة الإخوان المسلمين الزيود، مشيرة إلى أنه سيوارى الثرى في مقبرة غريسا في محافظة الزرقاء، بعد صلاة عصر اليوم.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قد أعاد انتخاب الزيود، أمينا عاما، لدورة ثانية مدتها 4 سنوات، في الأول من مايو الماضي.

المصدر: الأناضول